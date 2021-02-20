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В Ереване протестующие снова требуют отставки правительства Пашиняна
Источник материала: ОНТ
Протестные акции нон-стоп. Сегодня в Ереване начался митинг оппозиции, премьеру Николу Пашиняну предъявили ультиматум: или отставка, или акции протеста будут продолжаться бесконечно.
Сейчас центр Еревана оцеплен полицией. Армянская оппозиция с сегодняшнего дня намерена проводить непрекращающиеся массовые акции неповиновения. Город должен быть парализован – заявляют их лидеры. В центре столицы Армении протестующие перекрыли несколько улиц около здания оперы. В других районах города митингующие перекрыли дороги. Пока стычек с полицией нет, но ситуация накаляется
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Протестные акции нон-стоп. Сегодня в Ереване начался митинг оппозиции, премьеру Николу Пашиняну предъявили ультиматум: или отставка, или акции протеста будут...
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