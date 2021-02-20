Столкновения протестующих и силовиков в Чили: полиция применила спецсредства

Источник материала: ОНТ

Ожесточённые столкновения протестующих и силовиков в Чили. Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой.

Полиция не церемонится. Против протестующих сразу же применили слезоточивый газ и водомёты. Надо сказать, что выступления в стране проходят по пятницам, поэтому у противоборствующих стран было время подготовиться. В городах успевают построить баррикады, а силовики их оперативно демонтировать. Сообщается о том, что и в этот раз протестующие жгли автомобили. Есть пострадавшие, как среди силовиков, так и манифестантов. Несколько десятков человек задержаны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram