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Столкновения протестующих и силовиков в Чили: полиция применила спецсредства

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столкновения протестующих и силовиков в Чили: полиция применила спецсредства

Ожесточённые столкновения протестующих и силовиков в Чили. Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой.

Полиция не церемонится. Против протестующих сразу же применили слезоточивый газ и водомёты. Надо сказать, что выступления в стране проходят по пятницам, поэтому у противоборствующих стран было время подготовиться. В городах успевают построить баррикады, а силовики их оперативно демонтировать. Сообщается о том, что и в этот раз протестующие жгли автомобили. Есть пострадавшие, как среди силовиков, так и манифестантов. Несколько десятков человек задержаны. 

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Ожесточённые столкновения протестующих и силовиков в Чили. Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой. Полиция не церемонится. Против протестующих...
 
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