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Еду купят, во дворе приберут: могилевские соцработники во время заморозков пришли на помощь одиноким пенсионерам

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еду купят, во дворе приберут: могилевские соцработники во время заморозков пришли на помощь одиноким пенсионерам

Список добрых дел   социальных работников Беларуси пополняется. Точнее, пополняет его настоящая зима. из-за непогоды увеличивается количество заявок на горячие линии соццентров. Люди просят не только помочь с покупками, но и уборкой территории. Расчищать дворы пенсионеров от снегопадов принялись студенты и школьники.

Свою подопечную Кристина Чугунова обычно навещает дважды в неделю. Но непогода «дополнила» график. Пенсионерка Антонина Морозова обратилась на горячую линию в центр соцобслуживания: Участок замело, в магазин не выйти.  

Подопечных у Кристины 12. И хоть непогода добавила не только количество заявок, но и сложности в пути, социальный работник не унывает. От тепла людей быстро отогревается даже после такого холода

Кристина Чугунова, соцработник центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилёва: «Ты к ним привыкаешь, и они к тебе привыкают. Столько хороших слов от них услышишь. Ты просто принёс им хлебушек, а они тебе нажелают больше, чем на День рождения. Уже не представляешь по-другому». 

Только в Октябрьском районе Могилёва на 60 сотрудников соцслужбы приходится свыше 700 подопечных. Это одинокие и люди с ограниченными возможностями. 

Галина Журова, соцработник центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилёва: «Помогаем, конечно, расчищаем снег. Это же задует, что не вылезешь, и сам не влезешь». 

Впрочем, прийти на помощь не только долг какой-то конкретной профессии. Обычные люди тоже заботятся, по велению сердца. Таким небезразличным ЖЭУ бесплатно готовы предоставить уборочный инвентарь. И Современные «тимуровцы» – могилёвские школьники и студенты тоже не прочь после занятий помочь. К примеру, дорогу в этом частном секторе ещё вчера расчистил трактор. А как справиться со снегом во дворе? к 92-летнему Николаю Киселёву пришли молодые помощники

За зимой придёт весна с большим количеством растаявшего снега. А значит, забота о том, кто в возрасте и одинок, будет актуальна не только сейчас. Один из уроков стихии такой же, как у пандемии: вопрос «нужна ли помощь» – точно не будет лишним. 

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Список добрых дел   социальных работников Беларуси пополняется. Точнее, пополняет его настоящая зима. из-за непогоды увеличивается количество заявок на горячие...
 
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