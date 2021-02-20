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Власти Великобритании заплатят $4 тыс. владельцам некоторых машин за отказ от поездок
Источник материала: ОНТ
Британские власти сообщили, что выплатят владельцам самых загрязняющих окружающую среду машин, если они сделают свой выбор в пользу общественного транспорта, велосипедов, такси, каршеринга или электроскутеров. Об этом
Сумма выплаты составит до 3 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 тысячи долларов в эквиваленте). Таким образом британское правительство поддерживает пилотную программу по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха.
Выплаты будут предложены держателям авто с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедших с конвейера до 2016 года и до 2006 года соответственно. Эффективность данной программы рассчитают через два года.
Фото pixabay
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Британские власти сообщили, что выплатят владельцам самых загрязняющих окружающую среду машин, если они сделают свой выбор в пользу общественного транспорта,...
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