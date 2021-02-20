Главные цвета 2021 года от Pantone: нейтральный серый и яркий желтый

Источник материала: ОНТ

Ещё в конце прошлого года Институт цвета Pantone по традиции объявил палитру самых модных цветов весны и лета 2021 года, а также цвет года-2021.

Так сложилось, что в этот раз это был не один, а два оттенка: нейтральный серый и яркий желтый. Серый цвет был выбран за нейтральность и классику в гардеробе. В природе же он олицетворяет камень – символ стойкости и надежности. Он был выбран в период пандемии и экономического кризиса. Желтый цвет, в противовес серому, ассоциируется с оптимизмом, радостью и счастьем.









Диапазон оттенков 2021 года сочетает в себе комфорт и умиротворение вместе с солнечной энергией, которая поднимает настроение и дарит некое ощущение стабильности.

В карусели – подборка образов в этих цветах. Однако для создания современного образа очень важен крой вещей. На актуальность, скорее, влияет фасон, а не цвет изделия.

Эти два оттенка прекрасно сочетаются между собой, но могут быть использованы в качестве монолуков. Особенно хороши мужские образы. Смело советуйте их своим сильным половинам. Вдохновляйтесь и пробуйте применить это в своём гардеробе, ведь это не так уж и сложно, когда есть четкие модные ориентиры!

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