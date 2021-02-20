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Погода в областных центрах Беларуси с 22 по 28 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 22 по 28 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Зима и весна вступили в противоборство. В начале следующей недели на большей части территории страны распространится оттепельная погода.  

В понедельник возможны кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами туманы, возможен гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от -6°C до +1°C. Днем от -2°C по востоку до +6°C по западу.          

Во вторник и среду в отдельных районах туманы. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью от 0°C до -7°C, по востоку при прояснениях до -10°C. Днем от -4°C до +3°C, в западных районах до +6°C.

В четверг и в пятницу возможны небольшие осадки. Температура ночью от -3°C по востоку до +3°C по западу, при прояснениях до -5°C. Днем +2...+7°C, в среду по юго-западу до +11°C.

В последние дни февраля тоже не будет холодно. В субботу на большей части, а в воскресенье по востоку пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в субботу в ночные часы от 0°C по востоку до +5°C по западу, днем +2…+9°C. В воскресенье станет немного прохладнее: под утро -2…+ 3°C, в середине дня +1…+5°C. 

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 



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Зима и весна вступили в противоборство. В начале следующей недели на большей части территории страны распространится оттепельная погода.   В понедельник возможны...
 
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