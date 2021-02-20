Спрятавшийся под сиденьем уличного туалета медведь напугал женщину, которая решила уединиться

Источник материала: ОНТ

Необычный инцидент произошел в американском штате Аляска – пострадала женщина, которая сходила в туалет на улице. Как оказалось, под сиденьем прятался медведь. Об этом пишет Associated Press.

Американка Шеннон Стивенс решила отдохнуть в загородной юрте на берегу озера Чилкат. Когда она пошла в уличный туалет, с ней произошло необычное.

Крик женщины услышал ее брат. Включив фонарик, он открыл крышку сиденья и заглянул внутрь. Оттуда на него, на уровне туалетного сиденья, посмотрела медвежья морда. Торопливо закрыв крышку, брат с сестрой побежали в юрту и до утра не выходили наружу.

Рана оказалась неопасной, однако ее все равно пришлось промыть и перевязать. Женщина уточнила, что по ощущениям это был не укус, а скорее укол, как если бы медведь ударил ее когтем.

На следующий день, когда брат с сестрой заглянули в туалет, хищника там уже не было. На месте событий побывал биолог Карл Кох. Осмотрев следы, он заключил, что американку напугал черный медведь.

Фото: Peter Zenkl / Getty Images

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