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Спрятавшийся под сиденьем уличного туалета медведь напугал женщину, которая решила уединиться
Источник материала: ОНТ
Необычный инцидент произошел в американском штате Аляска – пострадала женщина, которая сходила в туалет на улице. Как оказалось, под сиденьем прятался медведь. Об этом
Американка Шеннон Стивенс решила отдохнуть в загородной юрте на берегу озера Чилкат. Когда она пошла в уличный туалет, с ней произошло необычное.
Крик женщины услышал ее брат. Включив фонарик, он открыл крышку сиденья и заглянул внутрь. Оттуда на него, на уровне туалетного сиденья, посмотрела медвежья морда. Торопливо закрыв крышку, брат с сестрой побежали в юрту и до утра не выходили наружу.
Рана оказалась неопасной, однако ее все равно пришлось промыть и перевязать. Женщина уточнила, что по ощущениям это был не укус, а скорее укол, как если бы медведь ударил ее когтем.
На следующий день, когда брат с сестрой заглянули в туалет, хищника там уже не было. На месте событий побывал биолог Карл Кох. Осмотрев следы, он заключил, что американку напугал черный медведь.
Фото: Peter Zenkl / Getty Images
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Необычный инцидент произошел в американском штате Аляска – пострадала женщина, которая сходила в туалет на улице. Как оказалось, под сиденьем прятался медведь. Об...
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