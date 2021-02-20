Прогноз погоды на 23 февраля и 8 Марта от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Неожиданное потепление после сильных холодов – это хороший повод тепло встретить и главный мужской праздник. Дмитрий Рябов сверил градус на 23 февраля, а заодно заглянул в долгосрочный прогноз на теплый женский день – 8 Марта.





Погода в День защитника Отечества ожидается не совсем суровой. Малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы принесет облачную с прояснениями погоду. Осадков ожидается мало, они будут кратковременными. Вероятны небольшие туманы и характерные для этого периода гололед и гололедица. Ночью температура воздуха от 0°C до -7°C, по востоку при прояснениях до -10°C. В середине дня от -4°C по востоку до +6°C по западу. Кстати, самым теплым праздничный день был в 1990 году – +11,5°C. А самым холодным в 1936-м – зафиксировано -24,2°C.

А вот женский праздничный день обещает быть комфортным и достаточно солнечным, без существенных осадков. И все благодаря погожему антициклону. Правда, в утренние часы вероятны слабые туманы. Ожидается высокая влажность. Ночью около 0°C. Днем же +3...+8°C.

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