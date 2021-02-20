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Лунный календарь на неделю с 22 по 28 февраля. Пора сеять томаты, баклажаны, перцы

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 22 по 28 февраля. Пора сеять томаты, баклажаны, перцы

Две кратковременных бури ожидаются 22 и 27 февраля. В эти дни метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим здоровьем.

Принимать решения и вдумчиво подходить к каждому вопросу надо во вторник, 23 числа. 25-го – выслушайте всех и сделайте правильные выводы. 26-го и 27-го – время для отдыха.

Холода скоро закончатся. Пора проверить запас семян. 24-го – можно пересаживать комнатные цветы, начинать проращивать клубни глоксинии и бегонии, начинать поливать спящие луковичные. 28-го – сейте томаты, баклажаны, перец.

Какие дни лучше подходят для визита к парикмахеру и стоматологу? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид». 

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Две кратковременных бури ожидаются 22 и 27 февраля. В эти дни метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Принимать решения и вдумчиво...
 
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