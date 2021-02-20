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Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться в соцсеть

21.02.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен возвращаться в социальную сеть Twitter, так как она «уже не та». Об это бывший глава государства заявил в эфире телеканала Newsmax TV.


Фото: Flickr / The White House

«Миллионы людей уходят из него [Twitter]. Они уходят, потому что он уже не тот, я могу это понять», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что руководство соцсети унижало Трампа и его сторонников тем, что регулярно помечало его посты. «Это позор. При этом представители другой страны писали все, что вздумается, и Twitter ничего с этим не делал», — добавил он.

По словам экс-президента, сейчас его команда занимается разработкой отдельной платформы, которой смогут пользоваться сам Трамп и его сторонники.

В январе после штурма Белого дома сторонниками Трампа, модераторы Twitter заблокировали аккаунт экс-президента. Тогда пресс-служба соцсети заявила, что страница бывшего главы государства была заблокирована без возможности восстановления. В компании пояснили, что такое решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Позднее Трамп назвал такие действия социальной сети цензурой и ограничением свободы слова. Кроме того, экс-президент заявил, что может создать собственную социальную сеть.

 
 
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В январе после штурма Белого дома сторонниками Трампа, модераторы Twitter заблокировали аккаунт экс-президента.
 
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