Источник материала: Хартия'97

Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине 20.02.2021, 22:55

В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир.

В Беларуси вот уже 197 дней продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

Как пишет телеграм-канал «Радыё Свабода» , белорусы мира солидарны с народом в Беларуси. Москва, Киев, Санкт-Петербурн, Сеул вышли сегодня на акции, чтобы поддержать нас:

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