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Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине
Источник материала: Хартия'97
Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине
В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир.
В Беларуси вот уже 197 дней продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!
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В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир.
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