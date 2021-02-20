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Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине

21.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине

  • 20.02.2021, 22:55
Белорусы мира солидарны с протестующими на Родине

В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир.

В Беларуси вот уже 197 дней продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

Как пишет телеграм-канал «Радыё Свабода», белорусы мира солидарны с народом в Беларуси. Москва, Киев, Санкт-Петербурн, Сеул вышли сегодня на акции, чтобы поддержать нас:

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