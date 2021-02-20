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ВОЗ изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа
Источник материала: Хартия'97
ВОЗ изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа
У заразившихся не было симптомов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России
"ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8", - отметил он. "У них [заразившихся] не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче [вируса] от человека человеку", - сказал официальный представитель, добавив: "Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение".
"Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение", - заключил Яшаревич.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.
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У заразившихся не было симптомов.
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