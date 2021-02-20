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Эксперт о «плановых» перебоях на БелАЭС: Остановка энергоблока несколько раз за два месяца - какая-то чушь

21.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперт о «плановых» перебоях на БелАЭС: Остановка энергоблока несколько раз за два месяца - какая-то чушь

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  • 20.02.2021, 22:26
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Эксперт о «плановых» перебоях на БелАЭС: Остановка энергоблока несколько раз за два месяца - какая-то чушь
Фото: DPA

Про очередные «плановые» перебои на Островецкой АЭС.

Первый энергоблок БелАЭС в Островце вновь отключали от сети. И снова якобы «планово». Месяц назад первый энергоблок также отключали после того, как сработала система охраны генератора, передает «Белсат».

Через неделю его запустили. Почему АЭС сначала торжественно открывают, а потом – отключают якобы «по плану»?

В прошлом году 7 ноября Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день вырабатывание электроэнергии приостановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Сегодня уже третье за последние три месяца. «Безопасных атомных станций нет», – уверен профессор, доктор технических наук Георгий Лепин:

«Сами эти блоки настолько ненадежны, что их постоянно приходится корректировать, включать-выключать… Это обычная для атомных станций такая система. Ну, и сами понимаете: что это за энергоблок, который за два месяца несколько раз останавливается, – какая-то чушь».

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