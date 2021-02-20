ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли главный фактор долголетия мозга

21.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли главный фактор долголетия мозга

1
  • 20.02.2021, 22:12
  • 10,242
Ученые нашли главный фактор долголетия мозга

Опубликовано исследование американских биологов.

Американские биологи выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ria.ru.

Ученым известно, что многие сверхдолгожители — люди, чей возраст превышает 100 лет — имеют общую необычную версию гена, отвечающего за образование белка Forkhead box O3 (FOXO3). Теперь же исследователи из медицинского колледжа Корнельского университета Weill Cornell Medicine вместе с коллегами из Дьюкского университета описали, как этот ген воздействует на мозг.

В 2018 году доктор Джихе Пайк и ее команда обнаружили, что клетки мозга мышей, у которых отсутствует ген FOXO3, не могут справиться с окислительным стрессом и погибают. В новом исследовании авторы выяснили, что FOXO3 поддерживает способности мозга к регенерации, приостанавливая деление стволовых клеток до тех пор, пока окружающая среда не станет благоприятной для выживания новых нейронов.

Проблемы с жизнеспособностью клеток мозга могут быть связаны с воспалением, действием радиации или недостатком питательных веществ. Все эти состояния вызывают дополнительную нагрузку на мозг. Но самое большое негативное воздействие на клетки мозга оказывает окислительный стресс, при котором в организме накапливаются вредные соединения кислорода. Именно этот процесс и изучали авторы.

"Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей жизни. Если стволовые клетки делятся бесконтрольно, они истощаются. Ген FOXO3 выполняет свою работу, не позволяя стволовым клеткам делиться до тех пор, пока стресс не пройдет", — отмечают исследователи.

Ученые выяснили, что белок FOXO3 напрямую модифицируется окислительным стрессом, и эта модификация отправляет белок в ядро стволовой клетки, где он включает гены стрессовой реакции.

Результирующая реакция приводит к блокированию питательного вещества, называемого s-аденозилметионином (SAM), которое необходимо белку под названием ламин для образования защитной оболочки вокруг ДНК в ядре стволовой клетки. В итоге ДНК начинает просачиваться наружу, клетка ошибочно принимает ее за вирусную инфекцию, что вызывает иммунный ответ, называемый интерфероновым ответом типа I. Одно из следствий этого ответа заключается в том, что стволовые клетки перестают производить новые нейроны.

"На самом деле, это очень хорошо, потому что в это время внешняя среда совсем не идеальна для новорожденных нейронов. Если бы новые клетки оказались в таких стрессовых условиях, они были бы убиты. Для стволовых клеток лучше оставаться в спящем состоянии и ждать, пока стресс не исчезнет, чтобы потом начать производить нейроны", — объясняет Пайк.

Результаты исследования помогают объяснить, почему определенные версии гена FOXO3 связаны с чрезвычайно долгой и здоровой жизнью — они помогают людям сохранить хороший запас стволовых клеток мозга. Но авторы предупреждают, что еще слишком рано говорить о возможности создания новых методов омоложения и лечения заболеваний мозга.

"Это может быть обоюдоострый меч. Чрезмерная активация FOXO3, если это происходит постоянно, может быть очень вредной", — предостерегает ученый.

Сейчас авторы исследуют, как можно регулировать экспрессию FOXO3 и можно ли добиться его кратковременного включения и выключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликовано исследование американских биологов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая Боровая поблагодарила гродненскую Ольшанку за стойкость и смелость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by