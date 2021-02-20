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Новая Боровая поблагодарила гродненскую Ольшанку за стойкость и смелость
Источник материала: Хартия'97
Новая Боровая поблагодарила гродненскую Ольшанку за стойкость и смелость
Один за всех и все за одного!
В Беларуси продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко.
Сегодня минский район Новая Боровая поблагодарил гродненский микрорайон Ольшанка за стойкость и смелость, пишет телеграм-канал
Напомним, что гродненская Ольшанка
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Один за всех и все за одного!
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