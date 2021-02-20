Источник материала: Хартия'97

Новая Боровая поблагодарила гродненскую Ольшанку за стойкость и смелость 20.02.2021, 22:09

Фото: tut.by

Один за всех и все за одного!

В Беларуси продолжаются акции протеста против узурпатора Лукашенко.

Сегодня минский район Новая Боровая поблагодарил гродненский микрорайон Ольшанка за стойкость и смелость, пишет телеграм-канал «Баста» .

Напомним, что гродненская Ольшанка выходит на акции каждый день .

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