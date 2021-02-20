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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

21.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

  • 20.02.2021, 22:04
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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

Пострадавшим от снежной бури и заморозков в Техасе будет выделена финансовая помощь.

Президент США Джо Байден 20 февраля объявил штат Техас зоной стихийного бедствия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет «Гордон».

Байден распорядился о выделении федеральной помощи пострадавшим от снежной бури и заморозков, которые продолжаются в штате с 11 февраля.

Помощь предполагает гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, которые позволят частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия, отметили в релизе.

15 февраля из-за резкого снижения температуры и снежной бури в Техасе возникли проблемы с электроснабжением. Без света остались 2,8 млн клиентов энергетических компаний.

Большая часть территории штата Техас находится в тропиках и субтропиках. К вечеру 18 февраля из-за снежной бури около 240 тыс. жителей Техаса остались без электричества. Зимняя погода стала причиной гибели как минимум 21 человека в штате.

Синоптики говорят о рекордно низкой температуре в отдельных регионах США. Например, в Омахе (штат Небраска) впервые за 25 лет температура упала до -23 °С, отмечал CNN.

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Пострадавшим от снежной бури и заморозков в Техасе будет выделена финансовая помощь.
 
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