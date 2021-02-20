Цирк, а не магазин! Супермаркет с дизайнерским ремонтом – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Огромный торговый зал, выполненный в стиле циркового манежа. Стены магазина расписаны яркими иллюстрациями в цирковой тематике, овощной прилавок оформлен в виде колесницы, а под потолком курсирует по рельсам маленький паровоз. Особое внимание посетителей привлекает клетка с движущимся внутри нее мотоциклом.

"Подход и декорации в магазине для детей, очень нравится, особенно бросился в глаза мотоцикл у входа, который по кругу ездит. В первую очередь, обратил ребенок на это внимание", – рассказал посетитель магазина.

Sputnik уже рассказывал как во Львове открылся супермаркет в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.

В других городах супермаркеты оформлены, например, в космическом стиле, а также в стиле парка, рока, вестерна или хиппи.