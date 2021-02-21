На МКАД загорелась машина, мать с ребенком едва успели покинуть салон авто

Источник материала: ОНТ

В субботу, 20 февраля, на МКАД в результате перегрева двигателя загорелась машина. Мать едва успела остановить транспортное средство и выйти с ребенком на улицу. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, незадолго до происшествия автомобиль «Ситроен» ехал по МКАД со стороны ул. Громова в направлении ул. Шаранговича.

В какой-то момент на панели приборов выскочило предупреждение о перегреве двигателя, потом загорелся знак «STOP». Управляющая автомобилем женщина остановила его, взяла годовалого ребенка и вышла из машины. Далее, по ее словам, произошел хлопок и из-под капота вырвалось пламя.

Женщина позвонила спасателям. Приехавшие на место работники МЧС ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Работниками ГАИ была обеспечена безопасность дорожного движения на данном участке дороги, был вызван эвакуатор. Мать с ребенком отогрелись в служебном автомобиле, где и дождались приезда родственников.





Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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