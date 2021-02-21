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«Мороженое с шоколадной крошкой». В Саудовской Аравии выпавший снег засыпало песком (ВИДЕО)

21.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Саудовской Аравии впервые за много лет выпал снег. Местных жителей предупредили о резком похолодании и снегопаде – по прогнозам метеорологов, снег будет идти несколько дней. Об этом пишет Al Arabiya.

Тем временем в пустыне выпавший снег занесло песком – получилось очень необычно. Интернет-пользователи принялись спорить, на что это больше похоже – одни проводят аналогию с мороженным с шоколадной крошкой, другие – с зефиром в шоколаде, третьи вспоминают торт.

Ранее саудовцы активно выкладывали в интернете видео сильной метели. На кадрах показывали верблюдов, припорошенных снегом.

Фото: Tpg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Видео: Tiktok

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В Саудовской Аравии впервые за много лет выпал снег. Местных жителей предупредили о резком похолодании и снегопаде – по прогнозам метеорологов, снег будет идти...
 
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