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«Мороженое с шоколадной крошкой». В Саудовской Аравии выпавший снег засыпало песком (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Саудовской Аравии впервые за много лет выпал снег. Местных жителей предупредили о резком похолодании и снегопаде – по прогнозам метеорологов, снег будет идти несколько дней. Об этом
Тем временем в пустыне выпавший снег занесло песком – получилось очень необычно. Интернет-пользователи принялись спорить, на что это больше похоже – одни проводят аналогию с мороженным с шоколадной крошкой, другие – с зефиром в шоколаде, третьи вспоминают торт.
Ранее саудовцы активно выкладывали в интернете видео сильной метели. На кадрах показывали верблюдов, припорошенных снегом.
Фото: Tpg, Keystone Press Agency, Globallookpress
Видео:
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В Саудовской Аравии впервые за много лет выпал снег. Местных жителей предупредили о резком похолодании и снегопаде – по прогнозам метеорологов, снег будет идти...
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