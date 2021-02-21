Солигорский «Шахтер» победил минского «Строителя» в матче волейбольного Суперкубка

Источник материала: ОНТ

Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в матче за Суперкубок Беларуси.

В поединке, который проходил в столичном спорткомплексе Уручье, команда Виктора Бекши оказалась сильнее минского «Строителя». Уступив первую партию 19:25, затем «Шахтер» в упорной борьбе выиграл три сета подряд – 25:23, 31:29 и 25:21. Клуб из Солигорска во второй раз в истории завоевал Суперкубок страны. Ранее команда выигрывала почетный трофей в 2019 году.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram