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Солигорский «Шахтер» победил минского «Строителя» в матче волейбольного Суперкубка
Источник материала: ОНТ
Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в матче за Суперкубок Беларуси.
В поединке, который проходил в столичном спорткомплексе Уручье, команда Виктора Бекши оказалась сильнее минского «Строителя». Уступив первую партию 19:25, затем «Шахтер» в упорной борьбе выиграл три сета подряд – 25:23, 31:29 и 25:21. Клуб из Солигорска во второй раз в истории завоевал Суперкубок страны. Ранее команда выигрывала почетный трофей в 2019 году.
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Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в матче за Суперкубок Беларуси. В поединке, который проходил в столичном спорткомплексе Уручье, команда...
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