XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка: состоялась церемония награждения начинающих писателей

Источник материала: ОНТ

Можно сколько угодно спорить, остаются ли белорусы самой читающей нацией, но не лучше ли потратить это время на поиск книги по душе. Тем более ещё есть время сделать это не онлайн и даже не в книжном магазине, а на выставке-ярмарке, которая проходит только раз в году. XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка собрала в Минске и авторов, и издания из 20 стран. А сегодня здесь был и вовсе торжественный день – наград удостоились начинающие писатели и уже маститые мэтры слова.





Третий день выставки определился двумя ключевыми событиями. Сегодня здесь награждали тех, кто только начинает свой путь писателя и тех, чьи имена уже всем знакомы в литературном мире.

Начнем с новичков: в этом году впервые состоялся конкурс литературного стартапа «ЛитАП». Участие приняли около 200 начинающих писателей со всей страны. 16 победителей, и вот одна из них Дарья Нейжмак. Литературные способности были с детства, ее сказками зачитывались и дома и друзья. Объявление о конкурсе для начинающих талантов увидела Дашина бабушка. И вуаля, скоро Дашину книгу можно будет найти на книжных полках магазинов, сотрудничество с одним из ведущих издательств было главным призом

Алесь Бадак, директор издательства «Мастацкая лiтаратура»: «Был удивлён, что многие авторы – это люди, фамилии которых, я никогда не слышал. Радует, то что сегодня молодые авторы –дебютанты ищут свои новые темы характерные для XXI века… Хотят найти себя как авторы, которые могут сказать что-то новое. Это очень важно».

Любовь к литературе зарождается, как правило с малых лет. Поэтому детский стенд – один из самых популярных ежегодно. Здесь ребята не только могут увидеть авторов своих любимых сказок воочию, но и задать интересующие вопросы: быть или не быть…. писателем.

А этой наградой удостаиваются издательские дома, писатели и библиотеки уже шестидесятый год подряд. 17 номинаций плюс две личные награды – национальный конкурс «Искусство книги» – своеобразный «Оскар» в мире белоруской литературы.

И как ни странно на литературной премии сегодня нашлось место и спорту. Издание «быстрее, выше, сильнее» стало победителем, в номинации «Зеркало времени».

Выставка закроется уже завтра, но за эту неделю, тот, кто хотел, точно смог пополнить свою домашнюю библиотеку самыми интересными и новыми изданиями. Тем более, что у нас в стране любят читать, может быть поэтому эпиграф XXVIII форума – «Книга объединяет людей и страны» так хорошо подходит к году Народного Единства, от которого в Беларуси ждут немало

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram