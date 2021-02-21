Тихановская намерена призвать Швейцарию начать расследование коррупционных схем Лукашенко

В марте нынешнего года Светлана Тихановская намерена посетить Швейцарию и призвать ее начать расследование для выявления авуаров и коррупционных схем в белорусской власти. Об этом экс-кандидат в президенты сообщила в интервью швейцарской газете Le Temps .





Политик планирует встретиться с руководителями государства, в том числе с новым президентом Федерального совета Андреасом Эби, с которым в октябре прошлого года в Вильнюсе она обсуждала ситуацию с правами человека в Беларуси, а также судьбу Натальи Херше — 51-летней гражданки Швейцарии, осужденной на исторической родине, в Беларуси, к двум с половиной годам лишения свободы за насилие (сорвала балаклаву) над 22-летним милиционером во время акции протеста.

Пути скорейшего освобождения Херше и других политзаключенных снова будут в повестке дня переговоров, сообщила Тихановская в интервью.

«Кроме того, мы бы хотели, чтобы Швейцария начала расследование для выявления скрытых авуаров и коррупционных схем Александра Лукашенко», — сказала она.

Тихановская сообщила о желании встретиться в Швейцарии с верховным комиссаром ООН по правам человека, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет, а также с руководством Международного олимпийского комитета, чтобы поддержать усилия инициативы Sos_by (Свободное объединение спортсменов Беларуси). По мнению Тихановской, это одна из самых успешных инициатив, которая добилась, в частности, переноса из Беларуси матчей хоккейного чемпионата мира.

«У них конкретные цели, они смогли убедить крупный бизнес прийти к ним на помощь. Спортсмены — очень сплоченные люди, я восхищена их умением мобилизовать также атлетов других стран, чтобы, например, защитить уехавшего в Россию Алексея Кудина. Этот боксер, косая сажень в плечах, защищал женщин от пяти омоновцев во время демонстраций. Сейчас (после задержания в РФ и депортации . — БелаПАН) ему грозит многолетний тюремный срок», — отметила экс-кандидат в президенты.

По ее словам, спорт всегда был важен для Лукашенко, поэтому затронуть его интересы в этой сфере означает нанести по нему сильный удар.