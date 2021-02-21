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Как выглядят «трешки» до 65 тысяч долларов в Минске, где можно жить

21.02.2021 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы показывали, как выглядят «двушки» до 55 тысяч долларов в Минске, где можно жить. Сегодня же взглянем, какие пригодные для жизни «трешки» можно купить в столице. Вот пять свежих вариантов.

Возле «Партизанской»

За 61 тысячу долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1961 года на улице Народной, 23, корпус 1.



Площадь — 58,3 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть, но не застеклен.





Входная металлическая дверь, стеклопакеты. На полу — ламинат, на кухне — линолеум. В жилых комнатах и коридоре установлены шкафы — купе. На кухне кухонный гарнитур, газовая плита.

В том же месте

За 63,7 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже кирпичной пятиэтажки 1964 года на улице Народной, 23, корпус 2.



Площадь — 58,5 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть. Остеклен.





Деревянные стеклопакеты, два встроенных шкафа, металлическая входная дверь, полы — ламинат, пол на кухне — линолеум. Кондиционер в солнечной комнате, счетчики воды, домофон, интернет, телефон.

В Серебрянке

За 64,9 тысячи долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки 1976 года на улице Якубова, 30.



Площадь — 61 квадратный метр. Площадь кухни — 7,16 метра. Два балкона. Остеклены.





Входная металлическая дверь, встроенные шкафы, окна ПВХ, бытовая техника. На полу — ламинат и плитка. В санузле заменены коммуникации.

В Зеленом Луге

За 65 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной девятиэтажки 1977 года на улице Тикоцкого, 20.



Площадь — 60,7 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра. Балкон есть. Остеклен.





Входная металлическая дверь, на полу в комнатах — ламинат, в окнах — двухкамерные стеклопакеты. Есть три встроенных шкафа-купе.

Возле «Пушкинской»

За 65 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной девятиэтажки 1972 года на улице Одоевского, 38.



Площадь — 63,7 квадратного метра. Площадь кухни — 7,5 метра. Балкона нет.





Дом после капремонта: была замена всех коммуникаций, покраска и утепление наружных стен.

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Теги: Минск
 
 
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