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«Выбрасывайте утюг». Женщина показала оригинальный способ погладить одежду - он понравился публике

21.02.2021 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Шантель Мила опубликовала в своем инстаграме видео, на котором показала, как приготовить средство для разглаживания складок на вещах, пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Для лайфхака ей понадобилось два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. Все ингредиенты Мила перемешала и перелила смесь в пустой флакон.

Дальше Мила распылила средство на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на пять минут. В конце видео показана вещь без складок. «Выбрасывайте утюг», — написала блогер в описании к посту.

Публикация Милы набрала более двух тысяч лайков. Многие поблагодарили ее за оригинальный способ погладить одежду без утюга: «Суперспособ», «Я обязательно попробую, спасибо!», «Вау, какой крутой результат», «Я просто в шоке, ненавижу глажку». А вы верите, что вода, уксус и кондиционер для волос могут заменить утюг?

 
 
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Для лайфхака ей понадобилось два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса.
 
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