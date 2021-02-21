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«Выбрасывайте утюг». Женщина показала оригинальный способ погладить одежду - он понравился публике
Источник материала: Tut.by
Блогер Шантель Мила опубликовала в своем инстаграме видео, на котором показала, как приготовить средство для разглаживания складок на вещах, пишет
Для лайфхака ей понадобилось два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. Все ингредиенты Мила перемешала и перелила смесь в пустой флакон.
Дальше Мила распылила средство на мятую рубашку и оставила ее на вешалке на пять минут. В конце видео показана вещь без складок. «Выбрасывайте утюг», — написала блогер в описании к посту.
Публикация Милы набрала более двух тысяч лайков. Многие поблагодарили ее за оригинальный способ погладить одежду без утюга: «Суперспособ», «Я обязательно попробую, спасибо!», «Вау, какой крутой результат», «Я просто в шоке, ненавижу глажку». А вы верите, что вода, уксус и кондиционер для волос могут заменить утюг?
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Для лайфхака ей понадобилось два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса.
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