«Нельзя просто прийти и сказать: «Хочу жить здесь». Айтишник - о своем опыте переезда в Украину

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года мы писали о том, что кабинет министров Украины принял решение об упрощении порядка оформления временного вида на жительство для определенных категорий граждан Беларуси: предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности в сфере IT и инноваций, а также членов их семей. Гейм-дизайнер Михаил, один из переехавших в Украину белорусов, решил воспользоваться этим предложением, но столкнулся с рядом сложностей. Рассказываем его историю, а заодно делимся полезными ссылками и списком документов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks/Unsplash

Бюрократические проблемы

В декабре 2020 года, незадолго до закрытия наземных границ, Михаил погрузил свои личные вещи в машину и отправился в Одессу. Его не преследовали на родине: просто белорус не мог смириться с тем, что происходит сейчас в его стране.

— По образованию я историк, до прихода в ИТ занимался математическим моделированием исторических процессов. И я понимал еще до выборов, что гайки будут закручиваться: если протестная волна не достигнет успехов, то обязательно пойдет реакция, — поясняет свой выбор Михаил. — А это значит, что рано или поздно возникнет ситуация нелегкого выбора, когда, например, неизвестные люди в масках будут избивать во дворе моего соседа, и мне нужно будет решать — заступиться, и тогда меня самого начнут избивать, посадят или даже убьют, или не заступаться, и тогда, соответственно, изобьют, посадят или убьют моего соседа.

И этот выбор придется делать постоянно всем, хотя, может, и не в такой совсем жесткой форме: высказать свое мнение или промолчать, подписать какой-то документ под давлением или не подписывать, осудить товарища на собрании или отказаться осуждать… С точки зрения теории игр оба варианта такого выбора невыгодны, в обоих тебя принуждают играть по чужим правилам. Но пока что есть и третий вариант — отвергнуть такие правила игры и уехать. Каждый человек свободен и вправе выбирать, где ему жить.

Последней каплей стало закрытие наземных границ. Я выбрал Украину потому, что, во-первых, у меня не было визы ЕС (и не было времени ее делать), а во-вторых, Одесса — моя вторая родина, и если уж и выбирать — то город и страну, с которыми есть хоть какие-то связи.

Михаил приехал в Украину перед новогодними праздниками и решил заняться вопросами оформления вида на жительство уже после них. Накануне он прочитал, что кабмин страны решил помогать с получением ВНЖ высококвалифицированным специалистам, айтишникам, а также представителям профессий, «острая потребность в которых ощутима для экономики страны», и теперь белорусам в течение года можно легально находиться в стране не 90, а 180 дней.

— Я работаю в игровой индустрии более семи лет. До этого я тоже работал в ИТ, но немного в другой области. Поэтому я решил воспользоваться предложением, о котором говорил Зеленский, — вспоминает айтишник. — Однако когда я обратился в местные органы, которые занимаются вопросами гражданства и миграции, оказалось, что там не в курсе процедуры.

По словам Михаила, он весь день потратил на обход различных государственных учреждений, пока ему не сообщили, что речь идет не о временном, а о постоянном виде на жительство. И надо подавать документы как на постоянный ВНЖ, включая те, которые можно получить только в Беларуси, вроде справки об отсутствии судимостей.

Также в дополнение к этому надо доказать, что ты являешься высококвалифицированным специалистом. При этом, по словам собеседника, даже сами чиновники в районной администрации не смогли подсказать, как это можно сделать: там белорусу сказали, что у них нет списка нужных для местной экономики профессий, добавив, что Михаил вообще первый, кто обратился к ним с таким вопросом.

— Это что касается постоянного ВНЖ. Для оформления же временного в Украине, в отличие от Беларуси, нельзя просто прийти и сказать: «Хочу жить здесь». Требуется формальное основание, например заявка местного работодателя о том, что он хочет взять тебя на работу. Эту заявку работодатель должен прислать в местное бюро занятости, там, в свою очередь, должны выдать разрешение, которое потом используется для оформления временного вида на жительство, — поясняет Михаил.

Чтобы прояснить вопрос, 42.TUT.BY обратился в Министерство цифровой трансформации Украины. К чести ведомства, стоит отметить, что ответ пришел спустя всего пару часов. В частности, нам сообщили, что «со всеми официальными документами и процедурой вы можете ознакомиться на сайте — belarustoukraine.com », и дали контакт специалиста, готового решить вопрос белоруса.

Спустя несколько дней мы спросили Михаила, как его дела.

— На указанном сайте я не нашел сценария оформления по упрощенной схеме. Но когда обратился к специалисту, оказалось, что все совсем не так мрачно. Просто в случае с упрощенным оформлением ВНЖ начинать надо было не с обращения в органы по гражданству и миграции по месту жительства, а сразу напрямую обратиться в Минцифры. Они могут подтвердить опыт работы, и никаких справок о несудимости и о том, что я не состоял на наркологическом учете, из Беларуси не требуется, — ответил Михаил. — На сайте есть список специальностей , по которым можно оформить ВНЖ в упрощенном порядке. По каждой специальности существует одно обязательное требование (стаж работы от 3 лет) и пара опциональных, из которых должно иметься хотя бы одно. Обычно из опциональных это:

высшее образование в технической сфере;

годовой доход от 20 000 долларов.

И тут есть пара подводных камней. Во-первых, я в трудовой книжке «технический писатель». Это довольно важная профессия в ИТ, на стыке между «гуманитариями» и «технарями», требующая квалификации и там, и там. Однако такой профессии в списке нет. У меня высшее образование (БГУ), но не техническое, а гуманитарное. Хотя специализация — «историческая информатика», но формально-то я гуманитарий! Вдобавок так уж вышло, что именно в прошлом году я менял место работы, так что подтвержденного официального годового дохода на такую сумму не наберется.

Тем не менее в том списке есть некий «специалист по обработке информации», к которому я формально подхожу по требованиям: там не требуется высшего технического (только общее среднее или ПТУ).

В Минцифры подтвердили, что будет достаточно заверенной копии трудовой книжки. Также потребуются как минимум два рекомендационных письма с последних мест работы, подтверждающих, что сотрудник хорошо справлялся со своими обязанностями.

Но это только начало процесса получения ВНЖ. Как меня проинформировали в Минцифры, квоты по данным профессиям еще не утверждены.

А какой опыт у других?



Киев. Фото: Victoria Naumenko / Unsplash

На сайте LinkedIn можно найти несколько историй о переезде белорусских айтишников в Украину. В частности, одну из них прочитать можно здесь .

По словам автора этого поста, с собой из Беларуси нужно привезти документы, подтверждающие квалификацию: справку о заработной плате за прошлый год (от 2000 долларов в месяц), выписку из трудовой (стаж по специальности от 3 лет), диплом (если есть), рекомендацию с места работы (опционально).

Также понадобятся несколько справок из РБ: об отсутствии судимостей (заказывается онлайн у МВД), о составе семьи (в паспортном столе), свидетельство о браке (если вы в браке) — на эти справки нужно получить апостиль, который быстро делается в Минске.

И будет нелишним взять эпикриз из поликлиники и справку из диспансера (психо- и нарко-) и сделать флюорографию.

Это все можно заранее отправить в Минцифры . Все остальные документы (плюс перевод перечисленных выше) можно будет сделать уже в Украине.