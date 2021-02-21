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Минск выходит из зимней спячки: районные марши потрясли столицу
Источник материала: Хартия'97
Минск выходит из зимней спячки: районные марши потрясли столицу
Люди провели внушительные шествия во дворах.
В Минске прошло на порядок больше районных маршей, чем в прошлые выходные.
«Минск выходит из зимней спячки» — сообщили читатели
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Люди провели внушительные шествия во дворах.
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