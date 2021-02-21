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Билл Гейтс назвал причины отключения электроэнергии в Техасе

21.02.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс назвал причины отключения электроэнергии в Техасе

  • 21.02.2021, 8:02
Билл Гейтс назвал причины отключения электроэнергии в Техасе

Миллиардер опроверг слова губернатора штата.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что причиной отключения электроэнергии в Техасе стали действия властей.

Об этом сообщает CNN.

Гейтс отметил, что газовые электростанции штата не были сделаны устойчивыми к морозной погоде.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми», — заявил Гейтс.

Миллиардер опроверг слова губернатора Техаса Грэгга Эббота, который говорил, что причиной отключения электроэнергии стала проблема с ветряными турбинами.

Билл Гейтс сообщил, что США не являются сильно зависимыми от возобновляемых источников энергии.

На этой недели на США обрушились сильные снегопады и морозная погода. Из-за аномальной погоды погибли минимум 47 человек.

В Техасе из-за перегрузки электросетей без света остались более 4 млн человек, в том числе 1,4 млн человек в столичном районе Хьюстона. Обесточена четверть домов в Далласе.

От Миннесоты до Техаса начали веерные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на электросети. Жители Небраски остались без электричества на фоне самой холодной погоды за всю историю наблюдений. К примеру, в Омахе за ночь температура упала до -30 градусов по Цельсию, что стало самым холодным показателем за последние 25 лет.

20 февраля президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия.

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Миллиардер опроверг слова губернатора штата.
 
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