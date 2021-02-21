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12 преподавателей из трех белорусских ВУЗОВ получили работу в ЕС
Источник материала: Партизан
12 репрессированных преподавателей с трех белорусских ВУЗОВ получили работу в странах Европейского союза. Об этом сообщала представитель Светланы Ціханоўскай по образованию Ольга Шпарага.
Студенческие протесты / svaboda.org
"Международная университетская сообщество не остается в стороне и оказывает помощь не только репрессированным студентам, но и преподавателям. В январе 2021 года Европейский гуманитарный университет принял на работу 12 преподавателей, которые были уволены из Белорусской государственной академии искусств, Академии МВД и Института истории НАН Беларуси", — говорится в телеграм-канале "Кабинет представителей Светланы Тихановской",
С сентября 2020 года репрессиям подверглись 113 университетских преподавателей, из которых 30 человек были уволены. Кроме этого 17 сотрудников Национальной академии наук Беларуси были вынуждены покинуть свои рабочие места.
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12 репрессированных преподавателей с трех белорусских ВУЗОВ получили работу в странах Европейского союза. Об этом сообщала представитель Светланы Ціханоўскай по...
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