12 преподавателей из трех белорусских ВУЗОВ получили работу в ЕС



Студенческие протесты / svaboda.org





передает Еврорадио. "Международная университетская сообщество не остается в стороне и оказывает помощь не только репрессированным студентам, но и преподавателям. В январе 2021 года Европейский гуманитарный университет принял на работу 12 преподавателей, которые были уволены из Белорусской государственной академии искусств, Академии МВД и Института истории НАН Беларуси", — говорится в телеграм-канале "Кабинет представителей Светланы Тихановской",Еврорадио.





С сентября 2020 года репрессиям подверглись 113 университетских преподавателей, из которых 30 человек были уволены. Кроме этого 17 сотрудников Национальной академии наук Беларуси были вынуждены покинуть свои рабочие места.