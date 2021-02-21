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Смотровая площадка может появиться на "белорусских Мальдивах" под Волковыском

21.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Красносельских меловых карьерах под Волковыском, которые называют "белорусскими Мальдивами", может появиться безопасная смотровая площадка

Cообщает interfax.by со ссылкой на районную газету "Наш час".  

"ОАО "Красносельскстройматериалы" разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров", - информирует издание со ссылкой на заместителя генерального директора Геннадия Найдюка. Об этом он рассказал во время тренинга по развитию туристического потенциала региона. 

Тренинг организовал отдел спорта и туризма Волковысского райисполкома. В нем приняли участие хозяева ряда агроусадеб, представители учреждений культуры, центра туризма и краеведения, педколледжа, лесхоза, санаториев, а также предприятий. 

Они проанализировали туристический потенциал Волковысского района, определили сильные и слабые стороны, направления рынка региона. Кроме того, участники тренинга презентовали свои наработки по развитию промышленного, познавательного и агроэкотуризма.
 
 
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На Красносельских меловых карьерах под Волковыском, которые называют "белорусскими Мальдивами", может появиться безопасная смотровая площадка
 
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