|
Смотровая площадка может появиться на "белорусских Мальдивах" под Волковыском
Источник материала: Партизан
На Красносельских меловых карьерах под Волковыском, которые называют "белорусскими Мальдивами", может появиться безопасная смотровая площадка
Cообщает
"ОАО "Красносельскстройматериалы" разрабатывает проектно-сметную документацию по обустройству безопасной смотровой площадки на одном из карьеров", - информирует издание со ссылкой на заместителя генерального директора Геннадия Найдюка. Об этом он рассказал во время тренинга по развитию туристического потенциала региона.
Тренинг организовал отдел спорта и туризма Волковысского райисполкома. В нем приняли участие хозяева ряда агроусадеб, представители учреждений культуры, центра туризма и краеведения, педколледжа, лесхоза, санаториев, а также предприятий.
Они проанализировали туристический потенциал Волковысского района, определили сильные и слабые стороны, направления рынка региона. Кроме того, участники тренинга презентовали свои наработки по развитию промышленного, познавательного и агроэкотуризма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Красносельских меловых карьерах под Волковыском, которые называют "белорусскими Мальдивами", может появиться безопасная смотровая площадка
|
Свежие газеты
Архив (Разное)