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История войны: под Минском показали реконструкцию Рогачевской операции
21.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском историко-культурном комплексе «Линия Сталина» показали реконструкцию Рогачевской наступательной операции. Военное шоу стало подарком к наступающему Дню защитника Отечества. В числе зрителей была корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Перед зрителями – события февраля 1944 года. Тогда за пять дней красноармейцы разгромили основные силы противника девятой армии. Штурмом освободили Рогачев. В честь этого события в Москве дали артиллерийский салют – Рогачевско-Жлобинское направление было очень важным для Победы.
За годы войны в районе Рогачева погибли около 25 тысяч мирных жителей. Их показательно расстреливали, сжигали живьем в родных деревнях.
На импровизированном поле боя полторы сотни реконструкторов. В обычной жизни – это врачи, инженеры, учителя. Все максимально достоверно – и оружие, и форма. Участников объединяет любовь к истории. Той, которую нужно помнить.
«Надо не забывать войну. Помнить, что для нас сделали наши прадеды, деды и родственники наши», – сказал реконструктор Даниил Батуро.
Несмотря на ветреную погоду, зрительские трибуны были заняты. Многие привели с собой детей.
«Мурашки по телу. Шикарно. Впечатления надолго останутся об этой реконструкции», – поделился впечатлениями турист из Казахстана Марат Атамбаев.
После реконструкции показательные выступления кинологов. Немецкие овчарки искали взрывчатку, наркотики. Собаки проявляли свою преданность и в годы Великой Отечественной войны. Они доставляли боеприпасы, выносили раненых с поля боя, взрывали вражеские танки.
26 февраля 1944 года 13 соединений и частей получили почетное звание «Рогачевских».
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Военное шоу стало подарком к наступающему Дню защитника Отечества.
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