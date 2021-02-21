ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

История войны: под Минском показали реконструкцию Рогачевской операции

21.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском историко-культурном комплексе «Линия Сталина» показали реконструкцию Рогачевской наступательной операции. Военное шоу стало подарком к наступающему Дню защитника Отечества. В числе зрителей была корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Перед зрителями – события февраля 1944 года. Тогда за пять дней красноармейцы разгромили основные силы противника девятой армии. Штурмом освободили Рогачев. В честь этого события в Москве дали артиллерийский салют – Рогачевско-Жлобинское направление было очень важным для Победы.

За годы войны в районе Рогачева погибли около 25 тысяч мирных жителей. Их показательно расстреливали, сжигали живьем в родных деревнях.

«Мой сын младший тоже занимается реконструкцией. Историю нельзя забыть, нужно знать, что все это страшно. Война – это очень страшная вещь. Когда взрывы, когда гибнут дети. Я считаю важным доводить до подрастающего поколения, что все не так, как в компьютерах. Там жизни можно взять, здесь не возьмешь. Чтобы мы «игрались в войну» только здесь на поле», – сказал командир клуба «Солдаты Победы» Юрий Перепечин.

На импровизированном поле боя полторы сотни реконструкторов. В обычной жизни – это врачи, инженеры, учителя. Все максимально достоверно – и оружие, и форма. Участников объединяет любовь к истории. Той, которую нужно помнить.

«Надо не забывать войну. Помнить, что для нас сделали наши прадеды, деды и родственники наши», – сказал реконструктор Даниил Батуро.

Несмотря на ветреную погоду, зрительские трибуны были заняты. Многие привели с собой детей.

«Очень впечатляет то, что они пережили. Не дай бог, чтобы у нас такое повторилось. Надо очень ценить, дорожить тем, что у нас есть. И, конечно, главное – мир во всем мире», – сказала зрительница Алина Филиппова.

«Мурашки по телу. Шикарно. Впечатления надолго останутся об этой реконструкции», – поделился впечатлениями турист из Казахстана Марат Атамбаев.

После реконструкции показательные выступления кинологов. Немецкие овчарки искали взрывчатку, наркотики. Собаки проявляли свою преданность и в годы Великой Отечественной войны. Они доставляли боеприпасы, выносили раненых с поля боя, взрывали вражеские танки.

26 февраля 1944 года 13 соединений и частей получили почетное звание «Рогачевских».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военное шоу стало подарком к наступающему Дню защитника Отечества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азбука пратэсту. Галоўныя словы беларускай рэвалюцыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by