История войны: под Минском показали реконструкцию Рогачевской операции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском историко-культурном комплексе «Линия Сталина» показали реконструкцию Рогачевской наступательной операции. Военное шоу стало подарком к наступающему Дню защитника Отечества. В числе зрителей была корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Перед зрителями – события февраля 1944 года. Тогда за пять дней красноармейцы разгромили основные силы противника девятой армии. Штурмом освободили Рогачев. В честь этого события в Москве дали артиллерийский салют – Рогачевско-Жлобинское направление было очень важным для Победы.

За годы войны в районе Рогачева погибли около 25 тысяч мирных жителей. Их показательно расстреливали, сжигали живьем в родных деревнях.

«Мой сын младший тоже занимается реконструкцией. Историю нельзя забыть, нужно знать, что все это страшно. Война – это очень страшная вещь. Когда взрывы, когда гибнут дети. Я считаю важным доводить до подрастающего поколения, что все не так, как в компьютерах. Там жизни можно взять, здесь не возьмешь. Чтобы мы «игрались в войну» только здесь на поле», – сказал командир клуба «Солдаты Победы» Юрий Перепечин.

На импровизированном поле боя полторы сотни реконструкторов. В обычной жизни – это врачи, инженеры, учителя. Все максимально достоверно – и оружие, и форма. Участников объединяет любовь к истории. Той, которую нужно помнить.

«Надо не забывать войну. Помнить, что для нас сделали наши прадеды, деды и родственники наши», – сказал реконструктор Даниил Батуро.

Несмотря на ветреную погоду, зрительские трибуны были заняты. Многие привели с собой детей.

«Очень впечатляет то, что они пережили. Не дай бог, чтобы у нас такое повторилось. Надо очень ценить, дорожить тем, что у нас есть. И, конечно, главное – мир во всем мире», – сказала зрительница Алина Филиппова.

«Мурашки по телу. Шикарно. Впечатления надолго останутся об этой реконструкции», – поделился впечатлениями турист из Казахстана Марат Атамбаев.

После реконструкции показательные выступления кинологов. Немецкие овчарки искали взрывчатку, наркотики. Собаки проявляли свою преданность и в годы Великой Отечественной войны. Они доставляли боеприпасы, выносили раненых с поля боя, взрывали вражеские танки.

26 февраля 1944 года 13 соединений и частей получили почетное звание «Рогачевских».