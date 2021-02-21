Ремонт за копейку. Белорусы купили квартиру в Польше и рассказывают о тратах

Источник материала: Onliner

Сегодня у нас история о преображении квартиры за границей. Наши читатели вместе с детьми переехали в Польшу около трех лет назад. Они купили жилье в небольшом городке неподалеку от белорусской границы и решили привести новую квартиру в порядок. Сегодня они делятся опытом и борются за очередную тысячу рублей от нашего постоянного спонсора — торгового центра «Ленинград». Этим рассказом мы открываем новый этап конкурса «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by .

Наша история началась около трех лет назад. Время было спокойное, наше материальное положение нас устраивало, но перспектив для себя и детей мы не видели. Решение о переезде в Польшу приняли спонтанно. Многие знакомые ездили на работу за границу и отзывались положительно, но всех не особо устраивала долгая разлука с семьями.

Мы с супругой начали читать форумы, искать информацию о переезде, параллельно получили карты поляка для всей семьи (ранее необходимости в них не было, ездить за бумажными полотенцами и кофе — это точно не наше).

Когда карты поляка были на руках, процесс пошел еще активнее. Мы стали выбирать место для переезда. Было очень много информации, много мнений. На дальний конец Польши ехать совершенно не хотелось. Другой проблемой было то, что мы никак не могли позволить себе покупку жилья в крупных городах, а жить в арендном посчитали нецелесообразным. В итоге остановились на небольшом городе недалеко от границы с Беларусью. Цена квартиры без ремонта была примерно сопоставима с ценами на свежее жилье в райцентре.

Собрали все деньги от продажи недвижимости и вещей и стали ждать, когда появится подходящий нам вариант. Он нашелся не сразу. Мы смотрели и новые районы с современной застройкой, и квартиры без ремонта. Позже оказалось, что новостройку быстро купить не сможем: очередь на новое жилье — примерно год-два, плюс нужно брать разрешение на покупку земли. Квартира в новом доме включает в себя часть земельного участка, на котором стоит многоквартирный дом, а покупать землю иностранцу в Польше хлопотно.

















Но в Польше распространена такая форма владения, как кооператив. Квартира ваша, а сам дом и земля принадлежат кооперативу. Пожалуй, для нас это был единственный вариант купить жилье быстро и безопасно.

Стоит отметить, что квартиры с адекватной стоимостью в Польше продаются буквально в течение суток. Варианты дороже реализуются чуть дольше, примерно в течение недели. Месяцами тут никто не ждет. Кредит на жилье предоставляется под 3—4%, и с этим у поляков проблем нет.

И вот настал тот день, когда мы увидели на сайте объявлений подходящий нам вариант. Уже на следующий день была назначена встреча с владельцем.

Конечно, не обошлось и без некоторых нюансов. Квартира хоть и была достаточно просторной, с огромным балконом, но стало ясно, что ремонт нас ожидает генеральный. В итоге на месте было принято решение о покупке. Отдали в качестве залога $500, чтобы продавец не искал других покупателей. Никаких соглашений и расписок не писали, просто договорились через неделю встретиться у нотариуса и совершить сделку.

Кстати, продавец оказался хорошим человеком и сам предложил поторговаться, так как в квартире есть неработающие розетки и кое-какие другие проблемы. Мы попросил скидку в 3000 злотых, он улыбнулся и спросил, устроит ли нас скидка в 5000… Сейчас мы хорошие друзья, кстати. Но это был первый и единственный случай щедрости: обычно поляки не готовы уступать в цене, более того, почти всегда завышают ее.

Через неделю мы всей семьей уже ночевали в нашем собственном жилье по ту сторону от стабильности. Всем нам район и дом очень понравились: много зелени, в каждом дворе хорошие игровые площадки, в двух шагах школа и сад, несколько магазинов. Парковки сосредоточены подальше от домов вдоль проезжей части, но, разумеется, к каждому дому можно подъехать на авто.

Не откладывая, начали делать ремонт своими силами. Искать работу и с зарплаты оплачивать труд наемных рабочих — затея, мягко говоря, невыгодная. Опыт есть, поэтому к делу приступили быстро.





















В квартире запланировали снос перегородки из гипсовых блоков между кухней и залом, поэтому очень волновал вопрос легализации такой операции. Оказалось, нужно только письменно уведомить руководство кооператива и получить письмо с техусловиями и рекомендациями на тему того, что не стоит мусорить на площадке. Это был шок, так как мы уже готовились потратить немалые деньги на проект и утверждение ремонта. Сюрпризом стал и абсолютно бесплатный контейнер под строительный мусор. Мы просто заказали его по телефону у обслуживающей организации.

Ремонт начался с тотальной очистки квартиры от всего старого. Разница в уровне полов местами доходила до 7 сантиметров, и мы исправили эту ситуацию стяжкой из керамзита. Некоторые стены пришлось штукатурить. Там, где штукатурка не могла исправить ситуацию, были возведены стены из гипсокартона. Электрика была полностью переделана. Бывший туалет реорганизовали под прачечную. Ванная комната получилась совмещенной, место стиральной машины заняла инсталляция. Сделали пол с подогревом. Кое-где стены покрашены, но в основном поклеены обои, которые мы покупали в Беларуси, так как попросту не нашли ничего подходящего в польских магазинах.

Розетки и переключатели заказывали через Onliner: польские были в два раза дороже. Пароизоляцию я также привез из Беларуси. Ну а что касается всего остального, то это покупали уже на месте. Многое удалось приобрести по очень приятным ценам. Ранее таких скидок я не видел. Более того, цена без скидки в Польше значительно ниже обычной цены в Беларуси. Примером может быть ламинат, который мы купили по 36 злотых за «квадрат» при изначальной цене в 52 злотых.





Или кухня от компании Classen с окрашенными фасадами за $350 плюс несколько дополнительных шкафчиков по $25. Смесители фирмы Oras были куплены по цене обычных. Тема скидок в Польше просто неисчерпаема, но нужно ловить момент. Крупную бытовую технику покупали тут, разве что посудомоечную машину привезли с собой, она была практически новой. Мелкую бытовую технику и детскую мебель также перевезли через границу в разобранном виде.





















Немного обжившись, перешли к благоустройству балкона. Купить участок пока не можем, так что приобрели 700 литров универсального грунта… и теперь у нас растут 50 кустов клубники, 20 кустов помидорок и еще немного зелени. Установлен автоматический капельный полив.













Сложно в точности подсчитать все расходы на ремонт, но после покупки квартиры у нас оставалось чуть больше $5 тыс. — в них и вложились. Дороже всего стоили ламинат ($420) и материалы для встроенных шкафов купе ($350). Вся бытовая техника обошлась примерно в $1,7 тыс. Весь ремонт произвели своими силами. На материалах не экономили, но и лишнего не покупали. Затраты на похожий ремонт в Беларуси точно были бы процентов на 30% больше.



































