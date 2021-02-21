Без лица. Повар в детском саду рассказывает, почему там еда выглядит так, как выглядит (видео)

Источник материала: Onliner Дети и еда вообще поддаются планированию? Если котлеты всегда остаются (а это так и происходит), возникает соблазн не переводить продукты. Мы поговорили с молодым специалистом, который трудится в одном из детских садов страны, про рабочий график, качество пищи, списание продуктов, антисанитарию и зарплату. О каждом пункте можно спорить.

— Чтобы стать поваром в детском саду, достаточно полутора лет обучения. Из них полгода теории, все остальное время — практика. Первые полгода — бесплатная рабочая сила, в принципе. Потом зарплата практикантов меньше минималки.

Условия работы на кухне в подавляющем большинстве садиков мало изменились по сравнению с нашим детством. А если весы вышли из строя, то тем более никто не торопится.

— Качество пищи зависит от повара, конечно. Но и нормы у нас… Вопросы к технологам есть. Чтобы салат не тонул в масле, добавляем меньше — так его хотя бы можно есть.

Повар в детском саду не сложная физически работа. Скорее испытываешь психологическое давление: не лучшие условия, низкая зарплата, консервативный коллектив, в котором все очень медленно меняется. Часть этой культуры — вынос еды.

Излишки есть всегда.

Однажды я зашел на кухню и увидел, что коллега складывает в пакет котлеты. Стоило пойти к начальству? Решил не портить отношения.

Самое ценное — мясо. Слышал, что люди приносили свой хлеб на кухню, чтобы там его использовать вместо мяса. Так поддерживались весовые и объемные нормы.

Не меньше я бы переживал за то, из чего готовится еда. Часто с базы привозят отвратительного качества продукты. Половина картошки или свеклы — на выброс сразу. Чем компенсировать? Ничем. Просто в супе на этот раз будет чуть больше воды.

Ну а по поводу внешнего вида еды… Никаких требований нет. Понятия «подача еды» нет. Это просто еда.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

монахиню/священника;

работника ОМОНа или Росгвардии;

того, кто был в рабстве.

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