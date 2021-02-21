ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская утверждает, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы"

21.02.2021 08:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская в интервью швейцарской ежедневке Le Temps.

Вместе с тем, по ее словам идет построение структур для "завтрашней борьбы".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - предположила Тихановская накануне визита в Швейцарию.

В Швейцарии она планирует встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби. Также планируется встреча с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, на которой Тихановская намерена обсудить перспективы "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Венедиктов: Что ждать от встречи Путина и Лукашенко? Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by