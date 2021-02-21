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Венедиктов: Что ждать от встречи Путина и Лукашенко? Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно

21.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» ответил на вопрос слушателя: "Что ждать от встречи Путина и Лукашенко?".



 
- Я думаю, финансовые разговоры. С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко. Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно. Совсем упрощенно я сказал.
 
 
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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» ответил на вопрос слушателя: "Что ждать от встречи Путина и...
 
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