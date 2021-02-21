Венедиктов: Что ждать от встречи Путина и Лукашенко? Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно









- Я думаю, финансовые разговоры. С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко. Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно. Совсем упрощенно я сказал.