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В России зафиксировали первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа. Нужно ли опасаться?
Источник материала: Партизан
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока выявленный вирус птичьего гриппа A (H5N8) не передается от человека человеку, и у специалистов есть «время подготовиться».
Фото Pxhere.com
Открытие сделали сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.
Попова пояснила, что вирус выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку. По словам главы Роспотребнадзора, пишет
Попова сообщила, что вирус способен передаваться от птиц к человеку, он уже преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, пока непонятно.
Это дает всему миру время подготовиться и разработать тест-системы, прежде чем он станет более патогенным.
Серьезная вспышка птичьего гриппа H5N2 была зафиксирована в России в 2017 году. Тогда она началась на птицефабрике «Костромская». По данным Международной организации здоровья животных (OIE), чуть более чем за десять дней там погибли около 45 тысяч птиц. В профилактических мерах было забито более 600 тысяч особей.
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В России зафиксировали первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа. Нужно ли опасаться?
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока выявленный вирус птичьего гриппа A (H5N8) не передается от человека человеку, и у специалистов есть «время...
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