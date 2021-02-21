ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России зафиксировали первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа. Нужно ли опасаться?

21.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока выявленный вирус птичьего гриппа A (H5N8) не передается от человека человеку, и у специалистов есть «время подготовиться».


Фото Pxhere.com

Открытие сделали сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.

Попова пояснила, что вирус выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку. По словам главы Роспотребнадзора, пишет НН,  заболевание у людей протекало в легкой форме, «риски были минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила». Выздоровевшие чувствуют себя хорошо.

Попова сообщила, что вирус способен передаваться от птиц к человеку, он уже преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, пока непонятно.

Это дает всему миру время подготовиться и разработать тест-системы, прежде чем он станет более патогенным.

Серьезная вспышка птичьего гриппа H5N2 была зафиксирована в России в 2017 году. Тогда она началась на птицефабрике «Костромская». По данным Международной организации здоровья животных (OIE), чуть более чем за десять дней там погибли около 45 тысяч птиц. В профилактических мерах было забито более 600 тысяч особей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока выявленный вирус птичьего гриппа A (H5N8) не передается от человека человеку, и у специалистов есть «время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Сводить двусторонние отношения к формату "товар - деньги - товар" ошибочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by