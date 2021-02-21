От стипендий до онлайн-обучения: что университеты Германии делают для белорусов

DW узнала, чем в итоге закончился конкурс и какую еще помощь белорусам предлагает академическое сообщество в Германии. Несколько месяцев назад Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO) призвало немецкие вузы и общественные фонды проявить солидарность с белорусами, пострадавшими от репрессий из-за протестов, и оказать им поддержку. Кроме того оно объявило конкурс на получение единоразовых стипендий для студентов и научных работников, которые испытали на себе давление по политическим мотивам.узнала, чем в итоге закончился конкурс и какую еще помощь белорусам предлагает академическое сообщество в Германии.

Стипендии DGO





Как рассказывает руководитель DGO Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag), на получение стипендий для студентов пришло 57 заявок, одобрено было 30 из них. Еще четыре человека внесены в список ожидания - для них сейчас идет сбор дополнительных средств. По этой программе поддержки студентам также помогут подготовиться к семестру по обмену в одном из немецких вузов. От преподавателей вузов и ученых из Беларуси поступило 37 заявок, 20 из них одобрены, еще восемь человек - в списке ожидания. Они смогут пройти повышение квалификации и получат единоразовые выплаты для разработки онлайн-курса, который смогут провести в университете Германии или другой европейской страны.





По поводу оказания помощи пострадавшим научным работникам из Беларуси DGO также ведет переговоры с Германской службой академических обменов DAAD и рядом других общественных организаций. По словам Габриэле Фрайтаг, большой интерес проявляют организации, созданные после путча в Турции в 2016 году. Тогда многие ученые лишились работы и были вынуждены эмигрировать. Для помощи им были созданы общественные объединения Off-University и Academy in Exile. Сейчас они думают над тем, как помочь и пострадавшим белорусам.









"Ситуация в Беларуси хорошо показывает, что в Германии необходимо создать постоянные структуры для оказания помощи политически преследуемым из научной среды. При авторитарных режимах часто страдают как раз ученые, поскольку протесты начинаются в университетах и научных институтах. Такая проблема может затронуть и другие страны, в том числе и страны Восточной Европы. Мы должны быть готовы к быстрой и эффективной помощи", - подчеркивает глава DGO.

Берлинский университет имени Гумбольдта





Одним из первых на призыв DGO откликнулся Берлинский университет имени Гумбольдта. В зимнем семестре для студентов из Беларуси здесь выделили 20 дополнительных учебных мест. При выборе кандидатов учитывалась личная ситуация, мотивация, языковые знания и академическая успеваемость. 10 человек могли начать онлайн-обучение. В летнем семестре для отчисленных или пострадавших от репрессий иным образом белорусов также будет зарезервировано 20 мест. Обращаться за помощью необходимо через DGO либо через белорусские организации, помогающие репрессированным, например, "Честный университет".





В пресс-службе вуза отметили, что соответствующие предложения помощи разрабатываются и для научных сотрудников. В частности, в Берлине подключатся к Инициативе Филиппа Шварца, которая оказывает поддержку преследуемым ученым, и готовы стать гостевой организацией для нескольких человек из Беларуси. Это планируют сделать и в Университете Грайфсвальда.

Программы поддержки из Тюбингена





Тюбингенский университет регулярно принимает у себя белорусских студентов в рамках академического обмена. Но в связи с волной репрессий вуз предложил дополнительные места. Так, на отделении International and European Studies для студентов гуманитарных и общественных наук, права и экономики он организует летнюю и зимнюю школы. В прошлом полугодии их участниками стали пять белорусов.





У тех, кто подвергся давлению, есть и возможность принять участие в новой программе обучения TÜ-VIPP. Как объясняет DW руководитель университетского международного офиса Кристине Рубас (Christine Rubas), эта программа была создана специально для студентов из других стран, которые не могли приехать на учебу в Тюбинген из-за пандемии. В нее входят курсы немецкого языка, страноведения, межкультурной коммуникации. По сути это бесплатные подготовительные онлайн-курсы, посещая которые, можно получить зачетные единицы. Среди его слушателей - 15 белорусов. "Один из курсов в рамках программы TÜ-VIPP посвящен свободе слова в Европе, поэтому в следующем семестре мы хотим попросить студентов из Беларуси сделать доклад. Также в зависимости от спроса мы предложим для белорусов дополнительные места", - говорит Кристине Рубас. Подать заявку на следующий семестр можно будет до 8 марта. Документы из Беларуси будут рассматриваться в упрощенном порядке.





"Помощь преследуемым студентам и научным работникам - один из приоритетов нашего международного офиса. Мы входим в сеть Scholars at Risk, нас очень заботит проблематика свободы слова в Европе, Турции, Саудовской Аравии. Мы внимательно следим за тем, как с этим обстоят дела в странах, с вузами которых мы сотрудничаем. И если видим нарушения, то оказываем поддержку репрессированным", - подчеркивает сотрудница Тюбингенского университета.

Йенский университет





Университет города Йены уже более 50 лет сотрудничает с Белорусским государственным университетом в рамках студенческого обмена и исследовательских проектов. "С началом протестов мы задумались над тем, что это означает для наших партнеров. Было важно заверить их в нашей солидарности, узнать о том, какие у них проблемы и как мы можем помочь. Из СМИ видно было, что студенты и сотрудники вузов из-за их политической активности подвергаются несоразмерному давлению, которое противоречит международным нормам", - говорит профессор восточноевропейской истории Йоахим фон Путткамер (Joachim von Puttkamer).





В Йене была основана контактная группа, в которую входят коллеги с различных факультетов, работающие вместе с вузом в Минске. "Мы обмениваемся информацией и думаем над проектами помощи. Преподаватели и студенты из Минска держат нас в курсе событий и делятся своим восприятием ситуации, - отмечает профессор. - Наше впечатление: протестное движение поддерживают студенты и сотрудники. А руководство вуза, как на уровне ректората, так и факультетов, скорее, передает давление режима дальше на них, а не оказывает им поддержку и защиту. И это конечно вредит университетскому сотрудничеству. Поэтому мы поддерживаем контакты на уровне студентов и обычных сотрудников".





По его словам, из разговоров с белорусами стало ясно, что им важнее всего не столько онлайн-обучение, сколько внимание и проявление солидарности со стороны немецких партнеров. В вузе профессор проводит онлайн-мероприятия для коллег и всех желающих, в рамках которых рассказывает о ситуацией в Беларуси, предоставляет слово студентам и сотрудникам БГУ, а также устраивает литературные чтения. Также в Йене поддерживают связь с DGO и участвуют в сборе средств для жертв репрессий.

Лейпцигский университет и другие





В Лейпцигском университете над предложениями помощи для белорусов работают сотрудники отделений славистики, истории, политологии, отделений Global Studies и European Studies, а также нескольких научных институтов с профилем "Восточная Европа". В прошлом полугодии нескольким студентам из Беларуси в Лейпциге предоставили онлайн-доступ к учебным занятиям на английском языке, такая же возможность будет в летнем семестре. Кроме того выделены дополнительные учебные места на отделениях магистратуры Global Studies (на английском языке) и European Studies (на английском и немецком языках), сообщает координатор этих учебных программ Штефан Кашнер (Stephan Kaschner). Рассматривается вопрос выделения стипендии на весь курс обучения, начиная с зимнего семестра 2021/2022.





В университете также проводят серию онлайн-мероприятий, посвященных Беларуси. У всех желающих из Германии и Австрии есть возможность послушать выступления представителей гражданского общества из Беларуси. Планируется и участие научных работников, преследуемых в Беларуси, в проведении онлайн-занятий. Возможно, будет организована и тематическая летняя школа.





Кроме того лейпцигский научный центр Leibniz ScienceCampus "Eastern Europe - Global Area" выделит пять стипендий сроком на три месяца.





В Гамбургском университете для белорусов открыт доступ к 360 онлайн-курсам - как в зимнем, так и в летнем семестре. В Европейском университете Виадрина планируется с весны выделить 10 учебных мест. Он также примет у себя по крайней мере одного ученого. Кроме того некоторые вузы и исследовательские институты предложили научным работникам из Беларуси провести у них учебный курс.