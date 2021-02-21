По числу «лучших университетов» Беларусь уступает всем соседям

Эксперты Theworldmaps наложили данные рейтинга лучших университетов QS World University Rankings 2020 на карту Европы, чтобы посмотреть, в каких странах «лучших университетов» больше.





Данный рейтинг определяет 1000 лучших университетов мира.













Графика Theworldmaps





Выяснилось, что в Беларуси вузов, входящих в рейтинг QS World University Rankings всего два. Тогда как в России их 28, в Польше 15, в Украине 6, в Литве 4, а в Латвии 3.





Ведущий белорусский вуз – БГУ, занимает в рейтинге 317-е место, опережая вузы Польши, Литвы, Латвии и Украины. Однако количество «качественных» вузов в этих странах больше.





Лучшие университеты Европы (по данным QS World University Rankings) :





1. (5-е место в мировом рейтинге) Оксфордский университет





2. (6-е место) Швейцарский федеральный технологический институт





3. (7-е место) Кембриджский университет





4. (8-е место) Имперский колледж Лондона





5. (10-е место) Университетский колледж Лондона





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(74-е место) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова





(317-е место) Белорусский государственный университет





(477-е место) Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина