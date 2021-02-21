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Коллаж: РБК-Украина

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в день Захария Серповидца

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21 февраля не выносите мусор и не смотрите долго в зеркало: строгие запреты и приметы в день Захария Если сегодня гремит гром, значит весной и летом будут сильные ветры и ливни.

В народе дата прижилась под названием день Захария, или Захарий Серповидец. В старину в этот день бытовали некоторые строгие запреты, нарушение которых сулило серьезные беды.Как гласят библейские предания, Захарий уже с юношеских лет обладал даром предвидения, его называли «зрителем премирных видений».Захарий очень подробно обрисовал грядущий триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, а также писал, что Спасителя предадут за 30 сребреников. Также пророк писал в своей книге, что во время распятия будет затмение солнца, в ребро Господа воткнется копье стражника, и что ученики Мессии рассеются по разным странам.В этот день именины отмечают: Захар, Савва, Петр, Федор, Андрей, Степан.Плохой приметой считалось в день Захария Серповидца выносить мусор из дома. Суеверные считали, что вместе с ним можно вынести и свое счастье.В старину говорили, что пожилым людям в эту дату не нужно смотреть в зеркало после захода солнца, так как это сулило сокращение жизни и могло навлечь скорую смерть. Да и людям помоложе также не рекомендовалось долго засматриваться на свое отражение в зеркале, так как это сулило беды.День Захария считали очень неблагоприятным для любых хирургических операций, а также для лечения зубов - такие дела откладывали на другую дату.Если сегодня гремит гром, значит весной и летом будут сильные ветры и ливни.Если на Захария ударил мороз, то это сулило скорый приход весны.Если 21 февраля на деревьях лежит иней, то это предвещало много меда.О скорых снегопадах рассказывал дым, который стелился вниз по земле в эту дату.Если этой ночью прогремело, то это предвещало богатый урожай и большой приплод у животных.Если в снегу валяется собака, то это обещало потепление в скором времени; а если пес в этот день ведет себя очень возбужденно - жди метель или буран.Если день Захария выдался холодным, то март выдастся теплым.