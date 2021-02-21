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«Яма стала еще глубже»: посол США в РФ прокомментировал отношения между странами

21.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Яма стала еще глубже»: посол США в РФ прокомментировал отношения между странами

  • 21.02.2021, 9:07
«Яма стала еще глубже»: посол США в РФ прокомментировал отношения между странами
Джон Салливан

Америка будет твердо стоять на своем и противодействовать Кремлю, когда тот нарушает важные принципы.

Отношения между Соединенными Штатами и Россией за последние годы не стали лучше.

Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

"В этих отношениях появились новые проблемы. ...Идет ли речь о деле оппозиционера Алексея Навального, или вмешательстве в выборы, или ситуации в Беларуси – это постоянные проблемы, которые так и не были решены. Так что ситуация не стала лучше", – сказал он.

Американский дипломат вспомнил, как бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что его задача – взаимодействовать с российскими властями.

"Он встречался с президентом [РФ Владимиром] Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он говорил: "Мы в яме, мы вырыли себе глубокую яму, и нам нужно прекратить в нее зарываться". С 2017-го эта яма стала еще глубже, а за прошедший год добавилось еще несколько вещей, которые отрицательно влияют на наши отношения", – объяснил Салливан.

Он отметил, что есть сферы, в которых "сложились продуктивные взаимоотношения" Москвы и Вашингтона.

"Мы продолжим твердо стоять на своем и противодействовать властям России в случаях, когда наши интересы и ценности идут вразрез с действиями российского правительства. Например, в случае с уже долговременной проблемой Крыма, Украины или последних событий", – подчеркнул посол США в РФ.

Отношения США и РФ испортились после произошедших в 2014 году захвата Крыма и начала войны на Донбассе. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

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