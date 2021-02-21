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Для начала, Лукашенко просто «подвесят»

21.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Для начала, Лукашенко просто «подвесят»

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  • 21.02.2021, 8:32
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Для начала, Лукашенко просто «подвесят»

Как прежде, уже не будет.

Лукашенко улетел в Сочи за деньгами и поддержкой (ну и покататься на лыжах).

Москва не предприняла решительных шагов в начале белорусского кризиса, и, судя по политической истории, надеяться на резкий разворот позиции России в уже затянувшемся процессе не стоит, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Однако тупиковость продолжения для официальной Москвы безоговорочной поддержки режима настолько очевидна, что можно предположить, что совсем как прежде не будет.

Пока официальная РФ действовала по схеме: «Мы платим, а вы делайте, что хотите» и Лукашенко привык к этому. Но теперь у него нет никакой возможности прямо или косвенно взывать к Западу, для него он как правитель просто не существует. Играть на многовекторности уже не выйдет. С другой стороны, погружаться в интеграционные проекты с ненавидимым народом (да и значительной частью чиновников) руководителем – тоже тупиковый путь. Дать денег – чревато тем, что их просадят. Но и отдать ситуацию в РБ на «волю волн» и «политической стихии» РФ не хочет.

Если эти соображения верны, то единственный путь для официальной РФ – продолжать скрыто и негласно добиваться институциональных трансформаций в Беларуси. «Делайте, что хотите!» больше не будет.

Более того, заявленное российской стороной отсутствие совместного выхода к прессе в ходе переговоров означает нежелание услышать традиционные заявления Лукашенко на тему «как будем вместе отстреливаться».

Скорее всего, для начала, Лукашенко просто «подвесят». Естественно, высказав ему в очередной раз настоятельные рекомендации институциональных перемен.

Из открытого и гласного – предложат одобрить кандидатуру госсекретаря «союзного государства» вместо Григория Рапоты. По нашей информации, это будет не Мезенцев (неприлично и раздражающе компромиссный, если не просто раболепный к Лукашенко и его окружению), а некто более «технологичный» и волевой.

Все это не значит, что «коварный Кремль» все распланировал и продумал. Элементы экспромта остаются, тем более что как минимум один из участников беседы все менее способен управлять самим собой.

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