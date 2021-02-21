Источник материала: Хартия'97

Симптом COVID-19 оказался признаком другого заболевания 1 21.02.2021, 8:22

Это поможет в диагностике на ранней стадии.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что один из симптомов COVID-19 — постоянный кашель — может свидетельствовать о наличии у человека рака легких. Об этом пишет Express (перевод — lenta.ru ).

По данным врачей, у людей, у которых рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия этого опасного заболевания. При этом по итогам проведенного исследования оказалось, что половина людей в Юго-Восточной Англии не знает, что постоянный кашель более трех недель может быть симптомом рака легких.

Кроме не проходящего в течение двух-трех недель кашля симптомами рака могут быть инфекции грудной клетки, кровохарканье, боль при дыхании или кашле, одышка, усталость или недостаток энергии, потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

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