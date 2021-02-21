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Дыхание весны уже слышно — в стране заметно потеплело
Источник материала: Навiны
Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (лишь по северо-востоку небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами с дождем).
На большей части территории сгустится туман, ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного.
Погода в регионах:
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Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского...
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