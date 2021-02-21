 Дыхание весны уже слышно — в стране заметно потеплело

Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря.



Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (лишь по северо-востоку небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами с дождем).

На большей части территории сгустится туман, ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного.

Погода в регионах: