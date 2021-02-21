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 Дыхание весны уже слышно — в стране заметно потеплело

21.02.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря.

 Дыхание весны уже слышно — в стране заметно потеплело
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (лишь по северо-востоку небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами с дождем).

На большей части территории сгустится туман, ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного.

Погода в регионах:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель 0..+2°C ( вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского...
 
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