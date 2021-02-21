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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) зафиксировала на Белорусской валютно-фондовой бирже рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Вот, сколько они добавили за пятидневку:
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) зафиксировала на Белорусской валютно-фондовой бирже рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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