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Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках

21.02.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Добро пожаловать в зону, свободную от гигантских моллов и стеклянных бизнес-центров. Каждую неделю мы готовим для вас 10 ламповых снимков, большинство из которых присылают читатели на редакционную почту, и предлагаем угадать на них известные улицы и проспекты столицы. На этот раз мы выбрали слайды, сделанные в 1990—2000-х. Хорошо знакомые большинству минчан, за последние 20—30 лет эти места изменились до неузнаваемости. Но олды помнят все, а тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям и кликать на развернутые ответы по ссылкам под фотографиями.

#1 На дворе конец 1980-х, в моде юбка-карандаш и свободные свитера с начесом

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Евгений Романовский

Ответ

#2 Начало 2000-х, троллейбус уходит под воду

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Автор фото неизвестен

Ответ

#3 Зима 1992 года, «Москвич» заводится не с первой попытки

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Виктор Буренков

Ответ

#4 Лето 1992 года. Народы СССР едины, но уже не так, как раньше

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Виктор Буренков

Ответ

#5 И снова зима, но на дворе уже 1998 год. Минчане встали на коньки

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Minskblog

Ответ

#6 Золотая осень 2005 года

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Minskblog

Ответ

#7 2006 год. Юные минчане смотрят на Renault R23, как на корабль с космическими захватчиками

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Minskblog

Ответ

#8 Стихийная торговля в 2006 году

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Minskblog

Ответ

#9 Тлен 2007 года

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Фото: Minskblog

Ответ

#10 И снова 2007 год

Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
Minskblog

Ответ

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От редакции. Если у вас сохранились фото 1980—2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на se@onliner.by. Давайте удивим читателей тем, как изменился город!

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Добро пожаловать в зону, свободную от гигантских моллов и стеклянных бизнес-центров. Каждую неделю мы готовим для вас 10 ламповых снимков, большинство из которых...
 
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