Минск 1990—2000-х. Продолжаем угадывать известные улицы на старых снимках
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Источник материала:
Onliner
Добро пожаловать в зону, свободную от гигантских моллов и стеклянных бизнес-центров. Каждую неделю мы готовим для вас 10 ламповых снимков, большинство из которых присылают читатели на редакционную почту, и предлагаем угадать на них известные улицы и проспекты столицы. На этот раз мы выбрали слайды, сделанные в 1990—2000-х. Хорошо знакомые большинству минчан, за последние 20—30 лет эти места изменились до неузнаваемости. Но олды помнят все, а тем, кто помоложе, рекомендуем присматриваться к деталям и кликать на развернутые ответы по ссылкам под фотографиями.
#1 На дворе конец 1980-х, в моде юбка-карандаш и свободные свитера с начесом
Ответ
#2 Начало 2000-х, троллейбус уходит под воду
Ответ #3 Зима 1992 года, «Москвич» заводится не с первой попытки
Ответ #4 Лето 1992 года. Народы СССР едины, но уже не так, как раньше
Ответ #5 И снова зима, но на дворе уже 1998 год. Минчане встали на коньки
Ответ #6 Золотая осень 2005 года
Ответ #7 2006 год. Юные минчане смотрят на Renault R23, как на корабль с космическими захватчиками
Ответ #8 Стихийная торговля в 2006 году
Ответ #9 Тлен 2007 года
Ответ #10 И снова 2007 год
Ответ
От редакции. Если у вас сохранились фото 1980—2000-х с едва узнаваемыми местами Минска, присылайте их на . Давайте удивим читателей тем, как изменился город! se@onliner.by
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Минск
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Добро пожаловать в зону, свободную от гигантских моллов и стеклянных бизнес-центров. Каждую неделю мы готовим для вас 10 ламповых снимков, большинство из которых...
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