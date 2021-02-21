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Автозадачка с подвохом: А что вы помните о видимости дороги?
Источник материала: Tut.by
Есть для водителей простое правило: Не вижу — не еду. Оно касается в том числе и ситуации, когда видимость дороги недостаточна. Что нужно делать в условиях недостаточной видимости? Надо включать световые приборы, снижать скорость, соблюдать дистанцию, тормозить заранее, отказаться от обгонов и вообще, перевести водительские привычки в режим обнаружения опасности. Вместе с
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 22 февраля, в 11.00
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Зима - это не только снег, но и ухудшение видимости дороги. Кстати, а вы помните, что же термин «видимость» обозначает?
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