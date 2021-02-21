ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автозадачка с подвохом: А что вы помните о видимости дороги?

21.02.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Есть для водителей простое правило: Не вижу — не еду. Оно касается в том числе и ситуации, когда видимость дороги недостаточна. Что нужно делать в условиях недостаточной видимости? Надо включать световые приборы, снижать скорость, соблюдать дистанцию, тормозить заранее, отказаться от обгонов и вообще, перевести водительские привычки в режим обнаружения опасности. Вместе с pdd.by проверим, помните ли вы точно, что такое «недостаточная видимость»?


Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 22 февраля, в 11.00

Опрос

Какой из перечисленных вариантов ответа не соответствует термину «недостаточная видимость дороги»?

Видимость дороги менее 300 метров, обусловленная туманом или смогом 8%
Видимость дороги менее 300 метров, обусловленная дымностью или пылью 3%
Видимость дороги не менее 300 метров, обусловленная дождем, снегом или иными атмосферными осадками 34%
Все перечисленные соответствуют 41%
Все перечисленные не соответствуют 15%
С этого устройства голос уже учтен
617 ответов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима - это не только снег, но и ухудшение видимости дороги. Кстати, а вы помните, что же термин «видимость» обозначает?
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by