Автозадачка с подвохом: А что вы помните о видимости дороги?

Источник материала: Tut.by

Есть для водителей простое правило: Не вижу — не еду. Оно касается в том числе и ситуации, когда видимость дороги недостаточна. Что нужно делать в условиях недостаточной видимости? Надо включать световые приборы, снижать скорость, соблюдать дистанцию, тормозить заранее, отказаться от обгонов и вообще, перевести водительские привычки в режим обнаружения опасности. Вместе с pdd.by проверим, помните ли вы точно, что такое «недостаточная видимость»?





Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 22 февраля, в 11.00

Опрос Какой из перечисленных вариантов ответа не соответствует термину «недостаточная видимость дороги»? Видимость дороги менее 300 метров, обусловленная туманом или смогом 8% Видимость дороги менее 300 метров, обусловленная дымностью или пылью 3% Видимость дороги не менее 300 метров, обусловленная дождем, снегом или иными атмосферными осадками 34% Все перечисленные соответствуют 41% Все перечисленные не соответствуют 15% С этого устройства голос уже учтен 617 ответов