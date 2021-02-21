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Иванович, Курникова, Дементьева. Как сейчас выглядят звездные теннисистки 2000-х

21.02.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2000-е стали золотым временем для женского тенниса. Именно в эти годы вышли на пик молодые российские теннисистки, бельгийки Энен и Клейстерс и новые американские звезды — сестры Уильямс и Линдси Дэвенпорт. SPORT.TUT.BY показывает, как звезды той эпохи выглядят сейчас.

Фото: Reuters, WTA, сайты федераций, личные страницы в Instagram

 

 
 
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2000-е стали золотым временем для женского тенниса. Именно в эти годы вышли на пик молодые российские теннисистки, бельгийки Энен и Клейстерс и новые американские...
 
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