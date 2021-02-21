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Украина национализирует компанию попавшего под санкции белоруссского бизнесмена Воробья

21.02.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украина возвращает в государственную собственность проходящий по ее территории участок трубопровода "Самара-Западное направление", собственником которого является попавший под санкции ЕС белорусский предприниматель Николай Воробей.

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в субботу, 20 февраля, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по защите имущественных интересов государства.

Украина получает через этот нефтепровод дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс".

Владельцами этой компании выступают близкий к Лукашенко белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Одновременно, Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Медведчука. Персональные ограничительные меры приняты на срок в три года в отношении пяти россиян, трех граждан Украины и 19 юридических лиц. Среди прочего, санкции против Медведчука предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование лицензий на пользование недрами.

Запрещается также осуществление транзита ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу. Кроме того, депутат не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж и размещать валютные ценности на счетах за границей.

 
 
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Украина возвращает в государственную собственность проходящий по ее территории участок трубопровода "Самара-Западное направление", собственником которого...
 
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