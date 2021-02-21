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Курс биткойна в субботу превысил $57 тыс.

21.02.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в субботу преодолела очередной рубеж, уйдя за отметку в $57 тыс., свидетельствуют данные торгов.

По данным портала Coindesk, новый исторический максимум теперь составляет $57,492 тыс. По состоянию на 9:00 21 февраля биткойн торгуется у отметки $56,565 тыс.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в субботу преодолела очередной рубеж, уйдя за отметку в $57 тыс., свидетельствуют данные торгов.
 
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