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Курс биткойна в субботу превысил $57 тыс.
Источник материала: АФН
Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в субботу преодолела очередной рубеж, уйдя за отметку в $57 тыс., свидетельствуют данные торгов.
По данным портала Coindesk, новый исторический максимум теперь составляет $57,492 тыс. По состоянию на 9:00 21 февраля биткойн торгуется у отметки $56,565 тыс.
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Криптовалюта биткойн в ходе торговой сессии в субботу преодолела очередной рубеж, уйдя за отметку в $57 тыс., свидетельствуют данные торгов.
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