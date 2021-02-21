Новый рекорд биткоина









20 февраля биткоин пробил отметку $57 000, а с начала года он подорожал почти в два раза. Причина стремительного роста — действия розничных и институциональных инвесторов, которые вкладываются в криптовалюту, чтобы защититься от обесценения средств в то время как центробанки «напечатали триллионы долларов и накачали ими экономику», сказал в интервью CNBC соучредитель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помпилиано.