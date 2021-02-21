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Новый рекорд биткоина

21.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Практически каждый день биткоин ставит новые рекорды по цене — 20 февраля его стоимость на пике впервые в истории превысила $57 000. С начала года он вырос почти в два раза.



20 февраля биткоин пробил отметку $57 000, а с начала года он подорожал почти в два раза. Причина стремительного роста — действия розничных и институциональных инвесторов, которые вкладываются в криптовалюту, чтобы защититься от обесценения средств в то время как центробанки «напечатали триллионы долларов и накачали ими экономику», сказал в интервью CNBC соучредитель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помпилиано. 
 
 
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Практически каждый день биткоин ставит новые рекорды по цене — 20 февраля его стоимость на пике впервые в истории превысила $57 000. С начала года он вырос почти в два...
 
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