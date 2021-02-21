Белорусская биатлонистка пожаловалась на комментарии хейтеров в Instagram после эстафеты









пишет SPORT.TUT.BY. Напомним, Елена бежала на последнем этапе и завершила дистанцию на четвертой позиции, приняв эстафету от Анны Солы на второй,SPORT.TUT.BY.





«Я понимаю, для вас 4-е место на чемпионате мира — это не результат, но для меня это результат! Как резко меняется мнение обо мне. Берешь медаль — молодец! Заезжаешь мимо — „едь домой“! Да, не все вышло, но не всегда все идеально, не всегда бывает так, как мы хотим. Все хотят медали и борются за них, кому-то удается, кому-то — нет. Это спорт, это биатлон!





Мне советуют ехать домой и не позориться и так далее… Свой совет себе посоветуй! Я тут не для того, чтобы штаны просиживать, каждый день работаю над собой и стараюсь быть лучше, но получается не всегда. Три года подряд не вижу свою семью по шеcть месяцев в зимний сезон и в летний, почти столько же ради того, как мне пишут, „позориться?“ Огорчу вас, но нет!

Я осуществляю свою мечту детства, бегаю там, куда стремилась и занимаюсь любимым делом. Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок, многие писали и желали, но сейчас вы переходите грань в своих пожеланиях. И это только личные сообщения, что дальше, не представляю и не хочу. Я сделала, что могла! Конец!» — написала Кручинкина.







